Özdenefe: Her suça aynı ceza verilecek diye bir durum yoktur

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, mahkemelerin ciddi eksiklikler içinde görevlerini devam ettirdiklerini söyledi. Mahkemelerin yavaş ilerlediğine yönelik şikayetler olduğunu, sistemin tıkandığını belirten Özdenefe, alacaklıların alacaklarını zamanında almadığı noktada, adaletin zedelendiğini mahkemenin verdiği hükmün işlevsel kılınması gerektiğini belirtti. Özdenefe, mazbataların sayısının giderek arttığını söyleyerek, buna yönelik çalışmaların ne aşamada olduğunu sordu. Medyada mahkeme kararlarının son dönemde sıklıkla gündeme geldiğini söyleyen Özdenefe, yargının buna yönelik görüşünün ne olduğuna yönelik Yüksek Mahkeme Başkanına soru yöneltti. Son günlerde bazı kesimlerin benzer suçlara verilen farklı kararları karşılaştırdığını, suç aynısıysa cezanın aynı olması gerektiğine yönelik bir algı yaratılmaya çalışıldığını söyleyerek, “Hukuk böyle bir alan değil. Her suça aynı ceza verilecek diye bir durum yoktur.” dedi.

“Cezaların kişiselliğidir aslolan” diyen Özdenefe, yargının töhmet altında bırakılmasına yönelik söylemleri onaylamadığını kaydetti. Özdenefe, son dönemde mahkemede çalışan 26 personelin başka bölümlere gittiğini, bu yer değiştirmeyi gerektirecek sıkıntının ne olduğunu sordu. İdari kararların gerekçeli olması gerektiğini, Yüksek Adliye Kurulu’nun yargıç atama ve terfilere yönelik kararlarının gizli oyla ve gerekçe verilmeden yapılmasını eleştiren Özdenefe, kurul yasasının daha demokratik olacak şekilde düzenlenmesi, objektif kriterler getirilmesi gerektiğini belirtti.

19/11/2019 22:39