Özdenefe: Hükümetin her oturumda bulunması gerek

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12/04/2021

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Özdenefe: Hükümetin her oturumda bulunması gerek

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe de, toplum olarak çok sıkıntılı günlerden geçildiğine işaret ederek,  ülkeyi yönetenlerin halkı kaale almadığını savundu ve bakanının Genel Kurul’da bulunmamasını eleştirdi.

Özdenefe, Meclis iç tüzüğünün 67. Maddesine göre hükümetin her oturumda bulunması gerektiğini, hükümetin Genel Kurul’a çağrılmasını talep ederek, hükümet üyelerinin  Genel Kurul’a gelmemesi halinde kendisinin kürsüden inmeyeceğini kaydetti.

Haftalardır Sağlık Bakanı Ünal Üstel’in meclise gelmemesini eleştirdi.

12/04/2021 18:49
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TAGS: fazilet özdenefe, kktc meclis, haberkibris
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