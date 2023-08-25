Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği heyetini kabul etti.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre kabulde konuşan Derneğin Asbaşkanı Münevver Özakalın, yakın bir zamanda Meclis’e gönderilmesini bekledikleri “Fizyoterapistler Birlik Yasası” konusunda destek beklediklerini ifade ederek, beden sağlığı ve postür konusunda da toplum genelindeki farkındalığı artırmak amacıyla milletvekilleri ile işbirliği yapmak istediklerini söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe de konuşmasında, yasa tasarısının Meclis’e gelmesi durumunda ilgili komitedeki tüm vekillerin titizlikle çalışmaya ve gerekli katkıyı yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Tasarının Komitede görüşülmesi sürecinde en iyi şekilde değerlendirileceğine olan inancını dile getiren Özdenefe, konuyu milletvekillerinin bilgisine de getireceğini kaydetti.

Dernek yetkilileri kabulde Başkan Yardımcısı Özdenefe’yi 7 Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü nedeniyle gerçekleşecek olan etkinliklere davet etti.