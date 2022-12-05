Özdenefe, Kıbrıs Türk Genetik Derneği ve Thalassemia Derneği yetkililerini kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Kıbrıs Türk Genetik Derneği ve Thalassemia Derneği yetkililerini kabul etti

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05/12/2022

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Özdenefe, Kıbrıs Türk Genetik Derneği ve Thalassemia Derneği yetkililerini kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Kıbrıs Türk Genetik Derneği ve Thalassemia Derneği yetkililerini kabul etti

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, kabulde iki dernek tarafından Eylül ayında gerçekleştirilen “Unutulan Genetik Miras” isimli çalıştay raporu Özdenefe’ye sunuldu. 

Kıbrıs Türk Genetik Derneği Başkanı Mahmut Çerkez ve Thalassemia Derneği Başkanı Çiğdem Beşevlerli konuşmalarında laboratuvar hizmetlerindeki güncel standartlar  ile ulusal thalasseamia  yöntemi kılavuzunun değişmesi gerektiğini söylediler.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe de konuşmasında, iki derneğin birlikte yaptığı çalıştayın ve ortaya çıkan raporun bundan sonra yürünecek yolda önemli bir rehber olacağına inandığını söyledi. 

Thalassemia ile mücadelede en büyük sorunlardan birinin taşıyıcı kişilerin belirlenmesi olduğunu kaydeden Özdenefe, ilgili mevzuatın günümüz koşullarına uygun bir şekilde  güncellenmesinin ve ülkenin hizmet kapasitesine uygun bir nüfus politikası geliştirilmesinin ivedi olduğunu ifade etti. 

Özdenefe bu sorunun Sağlık Bakanlığı, ilgili diğer bakanlıklar ve kurumlar ile işbirliği içerisinde  ele alınması gerektiğini de kaydetti.

Konuyla ilgili hem önleyici hem de destekleyici güncel politikaların hayata geçmesinin önemini vurgulayan Özdenefe hasta hakları konusunda yapılacak çalışmaların bu politikanın bir parçası olması gerektiğini de vurguladı. 

05/12/2022 15:38
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TAGS: Özdenefe, Kıbrıs Türk Genetik Derneği, Thalassemia Derneği
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