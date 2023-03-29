Özdenefe: Kıbrıslı Türk, süt mamulleri üreticisinin PDO sertifikası almasını memnuniyetle karşılıyorum

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29/03/2023

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Özdenefe: Kıbrıslı Türk, süt mamulleri üreticisinin PDO sertifikası almasını memnuniyetle karşılıyorum

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, hellim/hallouminin Avrupa Birliği’nde menşe ismi korunmuş ( PDO ) bir ürün olarak tescil edilmesini  takiben, bir Kıbrıslı Türk, süt mamulleri üreticisinin ilgili denetimleri başarıyla tamamlayıp  helliminin PDO sertifikası almasını  büyük bir memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe yaptığı yazılı açıklamada, en önemli kültürel ürün olan hellimin AB pazarlarına erişimi doğrultusunda 2008 yılından bu yana yürütülen kararlı uğraşların ilk meyvesini almanın kendilerini gururlandırdığını belirtti.

Elde edilen sonucun diğer hellim üreticisi firmalara da örnek teşkil edeceğini vurgulayan Özdenefe, “Kıbrıs sorununun eşitliğe dayalı bir federal çatı altında çözümlenmesi ve ülkemizin bir bütün olarak Avrupa Birliği’nde yerini alması için yürütülen süreçlerde,  PDO gibi toplumlar arası sinerjik kazanımlar sağlayacak uygulamaların önemli bir kaldıraç niteliğinde olacağına dair inancım tamdır” dedi.

Özdenefe, söz konusu üreticiye takdirlerini sunarak, AB pazarlarına erişim hedefleri doğrultusunda vizyoner çalışmaların devamını diledi.

29/03/2023 15:08
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