Özdenefe: ''Meclis’i açmak için tek yetkili kişi benim. Görevimin başındayım….''

Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, “Bugün Meclis Başkan Yardımcısı olarak tek yetkili kişi bensem yarın da Meclis’i açmak için tek yetkili kişi ben olacağım.” dedi.

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirine açıklamalarda bulunan Özdenefe, her gün olduğu gibi yarın da görevinin başında, CTP milletvekillerinin de Meclis’te olacağını kaydederek, “ Bizim için yarının bugünden bir farkı yoktur” diye konuştu.

“'Kriz, kaos’ gibi büyük kelimeler kullanılıyor, ‘bütçe', ‘halkın ihtiyaçları’ gibi ifadeler dile getiriliyor…Tüm bunları ortadan kaldıracak mesele yarın çözülebilir.” diyen Özdenefe, iktidara "Meclis Başkanlığı" ve divan seçimimin tamamlanması için çağrı yaptı.

Yarın da bu çağrıya cevap verilmezse durumda bir değişiklik olmayacağını söyleyen Özdenefe, “Sayın Ziya Öztürkler aniden meşru bir zemin kazanmayacak, pozisyonu hukuka uygun hale gelmeyecek, bizim gözümüzde de halkın gözünde de seçilmemiş Meclis Başkanı olmaya devam edecek.” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın “Meclis Başkanlığı koltuğunun işgal edildiği” yönünde bir açıklaması olduğunu söyleyen Özdenefe, “Bu açıklama çok üzücü, manidar. Burayı gayrimeşru şekilde işgal eden maalesef Sayın Ziya Öztürkler’dir. Hukuki olan, meşru olan, Meclis’i açma yetkisine sahip olan tek kişi benim” dedi.

Bugünkü süreçle ilgili de değerlendirmede bulunan Özdenefe, Meclis Başkan Yardımcısı olarak bugün Genel Kurul oturumunu açmak üzere Meclis’e geldiğini, divan katibinin, stenografların de Genel Kurul salonunda bulunduğunu söyledi.

Ziya Öztürkler’in açtığı Genel Kurul oturumunun hukuken geçerli olmadığını, hukuka uygun şekilde en son gerçekleşen Genel Kurul toplantısının 18 Ekim’de yapıldığını savunan Özdenefe, bununla ilgili bugün tutanaklarda bir düzeltme yaptırdığını da ifade etti.

CTP’nin 18 Ekim’de gerçekleşen Meclis Başkanlığı seçimiyle ilgili tutanaklara şerh düştüğünü de anımsatan Özdenefe, CTP’li divan üyelerinin itirazını Meclis Başkanlığı’na yaptığını, beklenenin Adıyaman’daki İsias davasının görüşülmesinden sonra divanın toplanması ve itirazları değerlendirmesi olduğunu söyledi.

Divanın toplantıya çağrılmadığını, hukukçuların Meclis Başkanlığı seçimiyle ilgili olumsuz görüşleri olduğunu buna rağmen Resmi Gazetede bir ilan yayınlandığını da söyleyen Özdenefe, şöyle devam etti:

“Bu ilan hukuki olarak hiçbir anlam ifade etmiyor. Sadece Ana Muhalefetin değil, Meclisin yetkin ve yetkili 3 hukukçusunun da değerlendirilmesi bu yöndedir. Meclis Başkanlığı seçimi tamamlanmamıştır. Bu durumda Meclis Başkan Yardımcısı ve divan üyelerinin seçimine geçilmesi hukuken mümkün değildir…”

Özdenefe, Meclis Başkanlığı seçiminin tamamlanmadığı görüşünün kamuoyunun da görüşü haline geldiğini savunarak, eski Yüksek Mahkeme Başkanı, eski Ombudsman ve eski Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreteri’nin de bu yönde görüş belirttiğini ileri sürdü.

Bu arada, Özdenefe’nin yanı sıra, CTP milletvekilleri akşam saatlerinde basına süreçle ilgili değerlendirme ve açıklamalarda bulunarak Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’ndan ayrıldı.

Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, bugün saat 11.00 sıralarında oturumu açma girişiminde bulunmuş, yeterli nisap olmadığından toplantıya ara verdiğini duyurmuştu.

Özdenefe bugün yaklaşık 9 saat boyunca Meclis Başkanlığı koltuğundan ayrılmazken, CTP’li milletvekilleri de Meclis’te kaldı.

Haber: Rahme Çiftçioğlu Fotoğraf: Süleyman Önal - TAK