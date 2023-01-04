Özdenefe: Mevzuatlarda değişiklik yapılmalı

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, Meclis konuşmasında ekonomik krizin etkilerinin mahkemeleri de olumsuz etkileyeceğini söyledi.

Özdenefe, Yüksek Adliye Kurulu’nun 1985’ten kalan bir yasayla görev yaptığını, kurulun mevzuatının günün ihtiyaç ve koşullarına cevap vermediğini, Yüksek Savcılar Kurulu ile ilgili de benzer sorunların yaşandığını belirtti.

Özdenefe, kararın gerekçeli değil gizli oyla yapıldığını, yargıç alım ve terfilere yönelik de olumsuz algılar bulunduğunu objektif kriterlere ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Yargının kendi idari kararlarının denetlenemediğini savunan Özdenefe, kuvvetler ayrılığı noktasında “bunun doğru olmadığını” belirtti.

Avukatların da mahkemelerin bir üyesi olduğunu dile getiren Özdenefe, işleyişin bir parçası olmaları gerektiğini kaydetti.

“Avukat olmayanlar avukatlık yapıyor, belge hazırlıyor. Sıkıntılardan vatandaş olumsuz etkileniyor” diyen Özdenefe, tasdik memurları ve emlakçıların avukatın görevini yapar duruma geldiğini, ilgili mevzuatlarda değişiklik yapılması gerektiğini söyledi.

Özdenefe, Hukuk Dairesi’nde standartlaşmayla ilgili sorunlar yaşandığını dile getirdi.

“Jet skandalı” olarak ifade ettiği dosyaya ilişkin sürece değinen Özdenefe, dosyanın 5 kez polise gidip geldiğini dörtte üç buçuğunun eksik geldiğini, üç kişiye dava açıldığını, mahkemenin önüne gelmeyen meseleyle ilgili sorumlu tutulamayacağını söyledi.

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04/01/2023 13:58