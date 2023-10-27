Özdenefe, Nida Toko’yu kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, İstanbul’ da düzenlenen Artistik Cimnastik Minik Kızlar Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası’nda birincilik elde eden Jimnastik Sporcusu Nida Toko’yu kabul etti.

Kabulde başarılı sporcunun babası Gökhan Toko ile Antenörü Mustafa Erbulut hazır bulundu.

Kabulde açıklama yapan Özdenefe, 8 yaşında bir sporcu olarak Nida’nın başarısı ile gurur duyduklarını ifade ederek, elde ettiği birinciliğin ardından Türkiye Milli Takımına aday gösterilmesinin mutluluk verici olduğunu kaydetti.

Özdenefe, Nida’nın Kıbrıslı Türklerin başarılarına yeni bir örnek olduğunu belirterek, 2032 olimpiyatlarında da kendisini görmek istediklerini dile getirdi.

Meclis olarak başarılı sporcuların her zaman yanında olduklarını ve onların sesinin duyurulmasına katkı sağlamak istediklerine işaret eden Özdenefe, Türkiye Milli Takımına seçilebilmesi ve başarılarını sürdürebilmesi için Nida’ya katkı sağlayabilecek sponsörlere de çağrı yaptı.