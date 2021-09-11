Özdenefe: Okulların açılmasına kısa süre kala seyreltilmiş eğitimden söz ediyorlar

CTP Girne milletvekili Fazilet Özdenefe, Eğitim Bakanlığının “hazırız” demesine rağmen halen bazı sorunlar olduğunu belirterek, “Eksik kadrolara öğretmen alımları için geçen hafta yazılı sınav yaptılar ancak halen sözlü sınav yapılmadı. Okullar açılıyor öğretmen sorununu çözmediler. Müdür ve müdür muavinliği ile ilgili sınavlar da var, henüz yapılmadı. Okullar, eylem plansız, öğretmensiz ve müdürsüz açılacak” dedi.

Yüz yüze tam gün eğitime başlanmasına kısa bir süre kala Eğitim Bakanının bazı ilkokullarda seyreltilmiş eğitimden bahsettiğine vurgu yapan Özdenefe, “Aylardır ‘yüz yüze tam eğitim’ deniliyordu, okulların açılmasına kısa süre kala seyreltilmiş eğitimden bahsediliyor. Bu çocukların aileleri çalışıyor evde kaldığında kim bakacak? Okulların tam açılmaması kabul edilebilir değil” diye konuştu.

Fazilet Özdenefe, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Markaj programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Kurultaya yönelik istihdam yapmak istiyorlar”

UBP Kurultayına yönelik çalışmalar yapıldığını belirten Özdenefe, “Binboğa Yem Fabrikası’na ihtiyacı olmamasına rağmen istihdam yapmak istiyorlar. Piyasada dengeleyici unsur olan kooperatiflere de el attılar ve partizanca istihdam yapmak istiyorlar. İhtiyaç varsa münhalle duyurularak alım yapılabilir. İhtiyacı olmayan kişileri istihdam etmek istiyorlar” dedi.

“UBP meclis komite toplantılarına gelmiyor”

Erken seçim tarihi ve muhaceret affının meclis komitesinden geçirildiğini ancak hükümet nisap sağlayamadığı için meclis genel kuruluna getirilmediğini dile getiren Özdenefe, “Genelde meclis kapandıktan sonra komiteler çalışmaya devam ederdi çünkü meclis açıldığında geçirilecek yasalara hazırlık yapılırdı. Ancak bu yıl böyle olmadı. Hükümette, bir tek grubu olan UBP, komite toplantılarına gelmiyor. Meclisin yine sorunlu açılacağı görülüyor” ifadelerini kullandı.

“UBP kendi parti iç meseleleriyle ülke gündemini meşgul ediyor”

UBP’nin kendi parti iç meseleleriyle ülke gündemini meşgul ettiğine işaret eden Özdenefe, “Bağımsız olması gereken Cumhurbaşkanı da konuya müdahil oluyor, adaylar arasında arabuluculuk yapıyor. İş yapmayan cumhurbaşkanı, Anayasanın bağımsızlık ve tarafsızlık ilkesini en azından yerine getirseydi” şeklinde konuştu.

“Amcaoğlu’nun yanı sıra sendikanın da yanlışları var”

Okulların geçen 1.5 yıllık sürede yüz yüze ve tam gün olarak açılamaması konusunda hükümeti eleştiren Özdenefe, şunları söyledi:

“Çocuğun ait olduğu yer okuldur. Devletin çocukları koruma sorumluluğu var. Ailevi koşullar ne olursa olsun devlet, asgari imkanları ve fırsat eşitliğini sunmalıdır. Ebeveynler çalışıyor. Sosyal ve psikolojik gelişim açısından online eğitime devam etmek yanlıştır. Amcaoğlu, daha önce ‘aşılama olmazsa okulları açmam’ dedi, okullar açılamadı. Sendikalar da okulların açılması için çaba göstermedi ancak bazı öğretmenler okula gitmek istiyor. Öğretmenler ve bakanlık iyi ilişkiler kurmalı. ‘Kimin dediği yapılacak’ diye inatlaşma olmamalı” dedi.

“Eğitim yüz yüze ve tam gün olmalı”

Yüz yüze tam gün eğitime başlanmasına kısa bir süre kala bazı ilkokullarda seyreltilmiş eğitimden bahsedildiğine vurgu yapan Özdenefe, “Aylardır ‘yüz yüze tam eğitim’ deniliyordu. Sendikanın yaptığı açıklamalar üzerine seyreltilmiş eğitimden bahsediliyor. Bu çocukların aileleri çalışıyor evde kaldığında kim bakacak? Okulların tam açılmaması kabul edilebilir değil” ifadelerini kullandı.

“Okullar öğretmen ve müdür eksikliğiyle açılacak”

CTP Eğitim Komitesi’nin bir yıldan beridir acil eylem planından bahsettiğine vurgu yapan Özdenefe, “Okulların açılmasına birkaç gün kaldı ama acil durum eylem planı yapılmadı. Pandemiden ayrı olarak öğretmen eksikliği de var. Öğretmen alımları için geçen hafta yazılı sınav yaptılar ancak halen sözlü sınav yapılmadı. Okullar açılıyor öğretmen sorununu çözmediler. Müdür ve müdür muavinliği ile ilgili sınavlar da var, henüz yapılmadı. Okullar, eylem plansız, öğretmensiz ve müdürsüz açılacak” diye konuştu.

“Erken seçime gidilmeli”

Ülkede yaşanan sorunların azınlık hükümetinden kaynaklandığını anlatan Özdenefe, “Meclis nisap sorunu yaşıyor, sürekli geç açılıyor hatta kapanırken bile sıkıntı yaşandı. Meclis yine sorunlu açılacağa benziyor, bu nedenle ülkede hükümet kaynaklı sorunların yaşanmaması ve sorunlara çözüm bulunması için erken seçime gidilmeli” diye ifade etti.

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11/09/2021 17:57