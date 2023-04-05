Özdenefe: Partiler üstü bir konu

Cumhuriyet Meclisi Depremle İlgili Hukuki ve Adli Sürecin İzlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel Komite, Ankara temaslarını tamamlayarak, bu sabah Adıyaman’a geçti.

Meclis Başkan Yardımcısı ve Komite Üyesi Fazilet Özdenefe de, KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partiler olarak bu konuya partiler üstü bir noktada yaklaştıklarını belirtti.

Dün TBMM’deki temasların ardından bugün Adıyaman Valiliği ve Başsavcılık'ta temaslar yaptıklarını dile getiren Özdenefe, süreçle ilgili kendilerine verilen bilgilerden dolayı teşekkürlerini sundu.

Adıyaman özelinde ve Türkiye Cumhuriyeti genelinde depremde hayatını kaybedenler için taziye ve başsağlığı dileklerini ifade eden Fazilet Özdenefe, davaların takibi ve adaletin tecellisinin çok önemli olduğunu vurguladı.

-“Ailelerin gözleri, kulakları ve sözleri olmak adına Adıyaman’dayız”

Adalette kuvvetler ayrılığı olduğuna, müdahale edilmesinin söz konusu olmadığına işaret eden Özdenefe, vekiller olarak süreçle ilgili ailelerin ve yakınlarının, gözleri, kulakları ve sözleri olmak adına Adıyaman’da olduklarını dile getirdi. Özdenefe, misafirperverlikleri nedeniyle ilgili makamlara teşekkürlerini de sunarak, “Acımız büyük. Hepimizin başı sağ olsun” dedi.

Meclis Komite heyetinde; Meclis Başkan Yardımcısı ve Komite Üyesi CTP Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe, Komite Başkan Yardımcısı CTP Girne Milletvekili Ongun Talat, Komite üyeleri UBP İskele Milletvekili Yasemi Öztürk, UBP Lefkoşa Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu, DP Girne Milletvekili Serhat Akpınar, YDP Lefkoşa Milletvekili Talip Atalay ve Bağımsız Gazimağusa Milletvekili Ayşegül Baybars yer alırken, heyete KKTC Gaziantep Başkonsolosu Fatma Demirel de eşlik etti.

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05/04/2023 12:51