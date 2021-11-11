Özdenefe: Topluma zarar veriliyor…

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11/11/2021

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Özdenefe: Topluma zarar veriliyor…

UBP-DP Koalisyon Hükümeti’nin programı Cumhuriyet Meclis’inde görüşülüyor.

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, hükümetin geçmişte taahhüt ettiklerini yapmadığını, hükümet programının da bu yapılmayan dileklerden oluştuğunu söyledi.

Hükümetin, önceki hükümetin yaptığı öne sürülen “çarpıklıkları” yapmayı sürdürdüğünü savunan Özdenefe, topluma zarar verildiğini iddia etti.

Özdenefe, bütçeyle ilgili konuları değerlendirmek gerekiyorsa hükümet sunulduktan sonra Maliye Bakanı ile bunun yapılabileceğini ancak bunun yerine TC Büyükelçiliğine gidildiğini söyledi.

Hükümet programında da yer alan Kapalı Maraş’a ilişkin devlet politikasının ne olduğunu soran Özdenefe, Meclis’in, milletvekillerinin, sendika ve sivil toplum örgütlerinin bu devlet politikası konusunda bilgisi olmadığını, dolayısıyla bu politikanın ne olduğunun açıklanmasını talep etti.

Özdenefe, yüz yüze eğitime ilişkin ne yapıldığını sordu. Özel okullarla devlet okulları arasında farkın giderek açıldığını söyleyen Özdenefe, çocukların A ve B grubu olarak ayrıldığını, bazı günler okula gittiği bazı günler gitmediğini, dolayısıyla okullarda kopma yaşandığını belirtti.

Fazilet Özdenefe, Covid 19’dan kaynaklanan eğitim açıklarının nasıl kapanacağını sordu.

Gazimağusa İskele Yeniboğaziçi İmar Planı’na değinen Özdenefe, geçme aşamasında olan planın kabul edilebilir olmadığını söyledi.

 

11/11/2021 17:06
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TAGS: Özdenefe: Topluma zarar veriliyor…
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