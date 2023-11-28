Özdenefe: Ülke dağınık, Cumhurbaşkanı, Alice harikalar diyarında geziyor

Meclis Başkan Vekili CTP Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe, nüfusunu bilmeyen bir hükümetin planlama yapamayacağını söyledi.

BRT’de konuşan Özdenefe, hükümete ve Cumhurbaşkanı Tatar’a yüklendi.

Yabancı bir şirkete Düzova’da 50 dönümden fazla yer satın alma izni verilmesine tepki gösteren Özdenefe, iznin veriliş amacının, gerekçesinin bakanlar kurulu kararına yazılmadığını söyledi.

Özdenefe, “ Hükümet dağınık. İki küçük ortak, istediğini dayatıyor ve alıyor. UBP kurultay derdine düştü. Cumhurbaşkanı ise, ülke umurunda olmadan, Alice Harikalar Diyarı’nda geziyor. Son gezisinde, Londra’da Nüfusun 410 Bin olduğunu açıklamış. Veri var mı yok? Neye dayanarak söyledi bilinmiyor” dedi.