Özdenefe: Yakıt bitecek diye hukuksuzluk yapılmamalı

CTP Girne milletvekili Fazilet Özdenefe, Yüksek İdari Mahkemesi’nin (YİM), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun doğrudan yakıt alımıyla ilgili ara emri verip durdurmasının ardından misilleme yapılıp Girne ve Lefkoşa mahkemelerinin elektriğinin kesildiğini belirterek, “Siz kimsiniz ki bağımsız mahkemelerden verdiği karadan dolayı intikam alıyorsunuz? Sizin haddinize mi düştü bağımsız yargının elektriğini kesmek?” dedi.

Yakıt bitecek diye hukuksuzluk yapılmaması gerektiğini ifade eden Özdenefe, şu anda ihaleye çıkılan yakıtın kalitesinin düşük olduğunu ve hem çevre kirliliği yarattığını hem de makinelerin bozulmasına neden olduğunu kaydetti.

Fazilet Özdenefe, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Markaj programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Arıklı, iş bilmezliğini küstahlığıyla örtmek istiyor”

Fazilet Özdenefe, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın KIB-TEK ile ilgili icraatları ve açıklamaları hakkında konuşarak, “Ekonomi Bakanı, yaptığı açıklamalarla iş bilmezliğini küstahlığıyla örtmek istiyor ve ülkede terör estiriyor. Azınlık hükümeti göreve geldiğinden beri KIB-TEK’te akaryakıt sorunu yaşanıyor. Arıklı, bakan olduktan sonra ihaleler iptal edildi. Arıklı’nın söyledikleri tutarsız birbirini tutmuyor. Arıklı, ‘Mecliste usulsüzlük ve soygun var önleyeceğim’ demişti, ardından kurum ismi vererek akaryakıt alımı yapmak istedi. Türkiye’de devlet kurumu denilen ancak özel sektör olan bu kurum, Arıklı’nın iddia ettiği düşük fiyatları ihalede vermedi” dedi.

“Doğruları söyleme noktasında ciddi zafiyet var”

Başbakan Ersan Saner’in, kurultayla ilgili söylemleri nedeniyle UBP milletvekili Faiz Sucuoğlu için “Doğruları söyleme noktasında ciddi zafiyeti var” dediğine işaret eden Fazilet Özdenefe, “Ben de Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı için aynı ifadeyle ‘Doğruları söyleme noktasında ciddi zafiyeti var’ diyorum” diye konuştu.

“Ceza Yasası milletvekili ve bakanları da kapsıyor”

KIB-TEK’te yapılanların kabul edilemez olduğunu ve suç kapsamına girdiğini belirten Özdenefe, “Makamını kullanarak kimse ülkenin kaynaklarını kullanamaz, istismar edemez. 2014 yılında çıkarılan ceza yasası, milletvekilleri ve bakanları da kapsıyor” ifadelerini kullandı.

“Akarkayıt bitiyor denilerek doğrudan alım yapmak istiyorlar”

“Akaryakıt bitiyor” denilerek doğrudan alım yapılmak istendiğini belirten Özdenefe, “Ölümü gösterip sıtmaya razı etmek istiyorlar. Başbakan Saner, ‘Arıklı’nın ve kadrosunun KIB-TEK’i yönetemediğini açıkladı. ‘Devreye biz girdik ve ülkeye akaryakıt geldi’ dedi” şeklinde konuştu.

“Doğrudan alım yapılan akaryakıt kirli”

Doğrudan alım yapılması konusunda ara emri alınan Yüksek İdare Mahkemesi’nde Bakanlar Kurulu kararının yanında akaryakıtın kirli olduğunun da görüşüldüğüne vurgu yapan Özdenefe, “Mahkeme önüne gelen evraklar üzerinde karar verir” dedi.

“Siz kimsiniz ki bağımsız mahkemelerden intikam alıyorsunuz”

Ara emri alındıktan sonra Girne Mahkemesi’nin elektriğinin kesildiğini anlatan Özdenefe, şöyle konuştu:

“Ağustos ayı ödenmişti, elektrik faturası geldikten 7 gün sonra elektriği kesildi. Siz kimsiniz ki bağımsız mahkemelerden verdiği karadan dolayı intikam alıyorsunuz? Sizin haddinize mi düştü bağımsız yargının elektriğini kesmek? ‘Haberimiz yok, sistemden kesildi’ deniliyor. Halbuki manuel olarak elektrik kesildi. Mahkemeler ihtiyaçlarını bir kenara bırakarak, borçların ödenmesini ister. Mahkemelerin elektriğini maliye ödüyor. Ödemede bir sorun yaşanmışsa hemen mahkemelerin elektriği mi kesilecek? Girne Mahkemesi’nin ardından Lefkoşa Mahkemesinin elektriği kesiliyor. Bu kabul edilebilecek bir şey değildir…”

“Bakan, Barolar Birliği Başkanını hedef gösterdi”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın mahkemelerin elektriğinin kesilmesiyle ilgili yaptığı açıklamaları da eleştiren Özdenefe, “Bakan ‘bilinmeyen kişiler tarafından mahkemelerin elektriği kesildi’ diyor, mahkemelerin elektriğinin kesilmesini eleştiren Barolar Birliği Başkanını hedef gösteren bir açıklama yapılıyor. Erhan Arıklı düşünmeden konuşuyor. Bilinmeyen kişiler elektriği kestikten sonra bilinmeyen kişiler tarafından elektrik bağladı mı?” şeklinde konuştu.

“Yakıt bitecek diye hukuksuzluk yapılmamalı”

Özdenefe, “Yakıt bitecek diye hukuksuzluk yapılmamalı. Şu anda ihaleye çıkılan yakıt kalitesi düşük. Fiyat aynı kalırken, yakıt kalitesi düşüyor. Makinelerin bozulmasına neden olabilir. Zaten makinelerin servisi de yapılmıyor” dedi.

“Kurumda usulsüzlük varsa bakan neden görevini yapmıyor”

Kurumda usulsüzlük varsa o zaman bakanın neden görevini yapmadığını soran Özdenefe, “Bakan tarafından soruşturma ve görevden uzaklaştırma yapılabilir. Ombudsman raporuna göre, 4 ayda kuruma münhalsiz atamalar yapıldı. Atama, tayin ve terfiler yapıldı. Ombudsman, verdiği görüşte Sayıştay’ı göreve çağırdı” diye konuştu.

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11/09/2021 17:29