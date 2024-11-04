Özdenefe: ''Yarın da meşru oturumu ben açacağım''

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04/11/2024

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Özdenefe: ''Yarın da meşru oturumu ben açacağım''

Meclis Başkan Yardımcısı CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, Kanal T’ye konuştu. Özdenefe, Meclis Başkanlığı’nı CTP’nin değil UBP’nin işgal ettiğini söyledi. Yarın da meclis oturumunu meşru olarak kendisinin açacağını belirten Özdenefe, yaşanan krizin CTP’ye yıkılmasına izin vermeyeceklerini belirtti. “ Hemen Yarın yeni bir aday belirlesinler, 29 milletvekili ile seçsinler, bu iş hemen çözülür” diyen Özdenefe, CTP’nin ve Genel Başkan Erhürman’ın her zaman diyaloğa açık olduğunu sözlerine ekledi

04/11/2024 19:39
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TAGS: özdenefe
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