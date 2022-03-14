Özdenefe’den Başbakan Sucuoğlu’na kınama…

Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe’nin, “Merkezden Yerele Ülkemizdeki Demokrasi Krizi” ile ilgili güncel konuşma yaptı.

Tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını kutlayan Özdenefe, bugün Meclis’in ilk denetleme günü olduğunu fakat Meclis’te sorulan sorulara cevap verecek kimsenin olmadığını eleştirdi.

Başbakan Sucuoğlu Meclis’te konuşan muhalefet başkanları ve vekillerini dinleme tenezzülünde olmadığını dile getiren Özdenefe, demokrasinin bu ülkede ciddi zarar gördüğünü söyledi ve demokrasiye dair birçok sorunların olduğu bugünde Başbakan’ın Meclis’te olmamasının sorunları kaale almadığının göstergesi olduğunu belirtti.

Bu ülkenin başbakanın “söylenenler yalandır” dedikten sonra söylenenlerin doğru çıkmasının değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Özdenefe, bakanların sürekliliğinin bile tam kesin olmadığını, böyle bir hükümetin nasıl icraat yapabileceğini sordu.

Belediyeler reform ile ilgili yapılan çalışmanın da nasıl yapıldığını soran Özdenefe, kendilerinin tüm reformları istediklerini fakat belediye seçimlerine iki ay kala neyin reformunun yapılacağını sordu ve konuşulan belediye seçimlerini ertelemenin Anayasaya aykırı olduğunu söyledi.

Özdenefe, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun bu topluma bir haftadır yaşattıklarından dolayı esefle kınadığını söyledi.

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14/03/2022 18:18