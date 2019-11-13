Özdil Nami: Hükümet Siyasetini Gözden Geçirmeli

Meclis Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde, Cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerindeki görüşmeler sürüyor.

Bütçe üzerine ilk sözü CTP milletvekili Özdil Nami aldı.

Nami, Cumhurbaşkanlığı’nın bütçesine enflasyon oranında artış yapılmadığını kaydederek, öngörülen artışı eleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı makamının hak ettiği saygıyı herkes tarafından görmesi gerektiğini kaydeden Nami, hükümetin tavırlarının bunun tersi yönünde olduğunu söyledi.

Nami, “Devletin en üst makamının altını oymaya, arkasından iş çevirmeye kalktılar."

Hükümetin Cumhurbaşkanı’na “Dış temaslar yapma, Rum tarafı ile temas kurma” şeklinde çağrı yaptığını belirten ve bunun kabul edilemeyeceğini söyleyen Nami, “Devletin en üst makamının altını oymaya, arkasından iş çevirmeye kalktılar. Toplumun tepkisini görünce geri adım attılar ama iş işten geçti. Hükümetin siyasetini gözden geçirmesi Kıbrıs Türk halkının menfaatine olacak” şeklinde konuştu.

Nami: "Müzakere sürecinde Kıbrıs Türk halkının önemli kazanımları oldu"

Berlin’deki görüşmeye işaret eden Nami, bu görüşmenin hem Güney’deki hem Kuzey’deki statükonun yıkılmasına imkan tanıyabileceğini söyleyerek, “Cumhurbaşkanımız da bunu en iyi şekilde değerlendirmeli” dedi.

Nami, müzakere sürecinde Kıbrıs Türk halkının önemli kazanımları olduğunu ancak artık müzakerelerde sonucu açık sürecin geride kaldığını söyledi.

13/11/2019 16:39