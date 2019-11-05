Özdil Nami'den hükümete vizyon çalışmalarıyla ilgili şeffaf ol çağrısı

Meclis Genel Kurulu toplantısında söz alan CTP Milletvekili Özdil Nami, “Ekonomik Koşullarla İlgili Alınması Gereken Tedbirler ve Hükümetin Enerji Politikasındaki Eksiklikler” ile ilgili güncel konuşma yaptı.

Nami, ekonominin vatandaşların daha iyiye ulaşması için bir araç olduğuna değinerek, Kıbrıslı Türklerin önce nüfus politikasını belirlemesi gerektiğini söyledi.

Çalışmaların merkezine nüfusu koyma gerektiğine değinen Nami, hükümetin icraatlarına yönelik eleştirilerini dile getirdi.

Nami, hükümetin görev süresine bakıldığında artık eleştiri yapılabileceğini ve geçen hafta kumarhanelerle ilgili ivedilik talebi gelmesiyle bunun kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Ülkede kumarhane sayısını artıracak tasarının meclisin gündemine gelerek ivedilik talebinin komiteye iletildiğini belirten Nami, KKTC’de ivedilikle kumarhane açma ihtiyacı olup olmadığını sordu.

Kumarhanelerin ülkeye getirdiği sorunlar giderilmeden ve katkısı artırılmadan yeni kumarhanelere imkan sağlamanın olacak iş olmadığını kaydeden Nami, geçen haftaki eleştirilerinin komitede ele alınacağı cevabının verildiğini söyledi.

Nami, kumarhanelerden beklenen katma değerle ve teşvik sistemiyle ilgili gerekli adımları da göremediğini söyleyerek, kumarhanelerin ortaya çıkaracağı ihtiyaçların nasıl karşılanacağıyla ilgili bir dizi soru sordu.

Bu tür soruların komitede cevap bulmasının mümkün olamayacağını dile getirerek, murad edilen ne ise onunla ilgili somut bir çalışma yapılmasını öneren Nami, yatırıma karşı olmadığını ancak yanlış yatırımla ülkenin yanlış noktalara gitmesinin engellenmesi gerektiğini belirtti.

Nami, vizyon çalışmalarını tek bir bakanın ilerletmesinin çelişkiler doğurduğunu savunarak, Hükümete vizyon çalışmalarıyla ilgili şeffaf olması çağrısında bulunarak, gerekli adımlar için vakit kaybedilmemesini istedi.

Nami, enerji verimliliği konusuna da değinerek, yeni hükümetin de ilk olarak TC’den kabloyla elektrik getirilmesi noktasına baktığını ve bunun zor olacağını fark ettiklerini düşündüğünü belirterek, yapılabilecek diğer alternatiflere örnekler verdi.

Günün sonunda yapılması gerekecek yatırımın kim tarafından yapılacağına karar vermenin öncelikli olması gerektiğine işaret eden Nami, bazı noktalarda köklü yasal değişiklikler gerekeceğini söyledi.

Nami, elektrik konusunda fazla zaman olmadığını ve gelinen aşamayı bilmek istediklerini belirterek, KIB-TEK’in gereken fiyat nizamnamesinin yapılmadığını ve iyi hareket yasasının hilafına davranılmış olduğunu savundu.

Nami, 50 milyon liralık bir görev zararı oluştuğunu tahmin ettiğini ve bu konulara daha hassas eğilinmesi gerektiğini belirterek, yakıt ihalelerinin de daha dikkatli incelenmesi gerektiğini kaydetti.

05/11/2019 17:19