Özdinç  Akdel:Taşlar Yerine Oturdu

Ulusal Birlik Partisi çalkantılı bir kurultay sürecinden sonra delegelerin sön sözüyle parti liderini seçti. Artık iç çekişmeleri bir tarafa bırakıp ülke sorunları karşısında kendine düşen vazifeyi üstlenip yola devam etmek zamanıdır. Bir yandan Kıbrıs sorunu diğer yandan ekonomik yapılanmadaki sorunlar, bunun üzerine de azınlık hükümetinden kaynaklanan geciktirilmiş kararlar üst üste geldiğinde Faiz Sucuoğlu’nu ağır bir görev beklemektedir.

Kıbrıs Türk siyasetinin odağında her zaman Kıbrıs sorunu olmuştur. Uluslararası hukuk ve siyaset literatüründe “Türkiye’nin alt yönetimi” tanımlamasıyla anılan KKTC kaçınılmaz olarak her zaman iç ve dış siyasette Türkiye’nin himayelerinde ve paralelinde bir yol izlemek zorundadır. KKTC ekonomik olarak dış faktörler nedeniyle her zaman Türkiye’nin desteğine muhtaç olduğundan böyle bir paralellik işin doğası gereğidir. Ancak bugün gelinen noktada bu paralellik yerini kaçınılmaz bir muhtaç ve destekçi ilişkisine bırakmıştır. Bu ilişkinin dışa yansıma şekli KKTC’nin bir devlet olma niteliğine gölge düşürmektedir. Bu tür bir intiba ayrı statüler olarak tanınmış “eşit egemen devlet” tezimizi de inandırıcı olmaktan çıkarmaktadır. İşte özellikle bu bağlamda Faiz Sucuoğlu’nu pozisyon netleştirme açısından önemli bir görev beklemektedir.

Faiz Sucuoğlu bu noktalardaki hassasiyetin bilincinde bir siyasetçi olarak, yolunu anavatanı Türkiye’yle belirleyen, Kıbrıs Türk toplumunu Türkiye’den koparmadan bütünlüklü ve dayanışmacı bir ilişkiyle var olmayı kendine ilke seçen bir partinin liderliğini yapmaya hazırdır. Topluma önderlik yapacak, Türkiye’yle istişare halinde ortaya çıkacak ekonomik planlamalarını nitelikli bir yönetim anlayışıyla hayata geçirecek bir tablo çizmek masada duran ödevlerden biri olacak. UBP’nin başında olduğu kısa süren azınlık hükümetinde makam edinme ve makama layık olma konusunda da bir itibar zafiyeti yaşanmıştır. Bu deneyimden sonra mutlaka liyakat göz önünde bulundurulacaktır.

Bir tıp adamı olan Faiz Sucuoğlu kendi mesleğindeki başarısını, etik duruşunu, hümanist yanını siyaset alanında da koruyan ve partisine büyük katkılar koyan bir siyasi figür olarak kurultayın sonucundan bağımsız olarak zaten çoğunluğun destek verdiği bir konuma sahiptir. Bu konumu görmezden gelerek bazı şahsi emeller adına partinin parçalı bir görünüm sağlamasına katkı koymak elbette ki fayda değil zarar getirecektir. UBP’nin zayıflaması demek Türkiye-KKTC bağlarının zayıflaması demektir. Son günlerde Hükümetin içine düştüğü durum önümüzdeki erken seçim açısından pek de elverişli bir durum arz etmeyebilir ancak Faiz Sucuoğlu’nun liderliğinde erken bir toparlanmanın mümkün olacağı da açıktır. Başarısızlıklar her açıdan ayaklarına dolaşmış ve buna rağmen makam odaklı bir anlayışla ülke yönetmeye talip olanların delege karşısında verdiği sınavda derslerini aldığına inanarak yeni bir sayfa açmak her partilinin arzusudur. Ve elbette ki her şeyden önemlisi partinin çoğunluğunun desteklediği, güvendiği bir isim olan Faiz Sucuoğlu’nun parti liderliğine seçilmiş olması partililerin özgüvenin yeniden inşa edilmesi açısından önemlidir.

01/11/2021 15:15