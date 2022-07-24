Özdoğan: Pazartesinden itibaren sadece mesai saatlerinde hizmet vereceğiz

Sendikamız Güç-Sen’in tüm uyarılarına rağmen gerekli tedbirlerin alınmamasından dolayı, Girne ve Mağusa limanında çalışan Gümrük Memurları mesai saatleri dışında hizmet veremeyecek duruma gelmişlerdir. Her iki limanda da olması gereken personel sayısının yarısı ile görev ifa eden çalışanlarımız keyfi sefer sayıları ve saatleri yüzünden evlerine gidememektedirler. Önlem alması gereken yetkililer ise bunun yerine, seferlerin aksamaması adına görev yapanları riske atan uygulamaları hayata geçirmektedirler.

Bu koşullar altında, Girne Limanında 25 Temmuz Pazartesinden itibaren angarya çalışmamak adına sadece mesai saatlerinde hizmet vereceğimizi tüm kamuoyuna ve halkımıza bildiririz. Aynı şekilde Mağusa Limanında çalışan üyelerimiz de önümüzdeki günlerde sadece mesai saatleri içerisinde hizmet vereceklerdir. Kimsenin mağdur olmaması adına, özellikle yolcu gemilerinin mesai saatleri içerisinde giriş/çıkış yapmaları gerekmektedir. Olası kaosun sorumluları, devletin en çok gelir getiren dairesini hizmet veremez hale getirenlerdir

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24/07/2022 18:33