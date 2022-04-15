Özdoğan: Sorumlusu Güç-Sen değildir

Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-sen) Başkanı Abdullah Özdoğan, sosyal medyadan Gazimağusa Limanı’ndaki eylemle ilgili açıklama yaptı. Abdullah Özdoğan ekonominin olumsuz etkilendiğini ama bunun sorumlusunun Güç-Sen olmadığını söyledi.

Abdullah Özdoğan’ın açıklamasının tamamı şöyle:

Keşke Güç-Sen kadar halkı ve ekonomiyi düşünen başka birileri de olsaydı.

Yaklaşık 22 aydır mücadele ettiğimiz personel eksikliğiyle alakalı hizmet bekleyenlerin yaptığı açıklama kısmen doğru fakat eksiktir.

Bugün Güç-Sen’in kararlı duruşu ve eylemini şikayet eden Gemi acenteleri geçen yaz tüm personel angaryaya düştüğü zaman eylemde olmamamıza rağmen çalışmamız için baskı yapmıştı. Nedir istenen? Yaz mesaisinde ayın ortasında personel eksikliğinden dolayı tüm çalışanlar yine angaryaya düşecek. O zaman zincirle bizi rıhtıma bağlayıp kırbaçla mı çalıştıracaklar? Mağusa Limanı Mayıs ayının ortasında zaten kendiliğinden, eylemsiz kapanacak. Maalesef sadece günlük çıkarlar göz önünde tutularak yapılmış kısmen doğru ama eksik bir açıklama. Ekonomi olumsuz etkileniyor ama bunun sorumlusu Güç-Sen değildir.

Her sendikacı çok iyi bilir ki bir hakkı kazanmanın en ucuz yolu diyalog yoludur. Ve biz bunu sonuna kadar zorladık.

Bu konudaki her kazanım Güç-Sen’in diyalog yollarını kapatan yetkililere karşı yaptığı eylemleriyle olmuştur. Sınav tarihi için, sınavın açılması için, kesin listenin açıklanması için, sözlü mülakatlar için ayrı ayrı eylemler yaptık.

Sınav süresinin sona ermesine on gün kaldı, sendikamız doğru bildiği yolda yürümeye devam edecek..

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15/04/2022 16:31