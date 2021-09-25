Özel adalar sıfır daireden daha ucuza satılıyor

Corona virüse karşı aşılamanın başlamasıyla birlikte insanların yaşadıkları yer ile ilgili fikirleri belirli ölçüde değişmeye başladı.

Hareketli yerde yaşayanlar sakin bölgelere ya da pandemi sırasında sessiz sakin olan yerlerden sıkılanlar ise şehirlerin hareketli bölgelerinde evler bakarken, evlerin satılık ve kiralık fiyatları önceki yıllara göre bu yıl daha da arttı.

Artan ev fiyatlarıyla birlikte satılan ev miktarları azalırken, dünyada halihazırda satılık durumda olan 6 ada, sıfır ev fiyatıyla satışa çıkarıldı.

İşte dünyanın en büyük veritabanlarından birine ev sahipliği yapan Private Island Magazine'de yer alan ve en pahalısı 4,1 milyon TL’ye satışa çıkarılan altı ada:

BÜYÜK TANCOOK ADASI, NOVA SCOTİA - KANADA - 56 BİN 898 EURO (590 BİN TL)



Kanada’nın Nova Scotia bölgesinde yer alan ve yaklaşık 125 balıkçının yaşadığı Büyük Tancook Adası’nda kayalık kıyılar ve tenha göletler bulunuyor.

DANHATTAN ADASI, ABD - 263 BİN 281 EURO (2 MİLYON 730 BİN TL)

ABD’nin Connecticut eyaletinde yer alan sessiz ve kırsal Danhattan Adası, sekiz kişilik bir ormanlık dağ evi ile satılıyor.

MAJESTİC ADASI, ABD - 274 BİN 982 EURO (2 MİLYON 840 BİN TL)

ABD, Wisconsin'deki yer alan Beaver Baraj Gölü, 6 bin 718 dönümlük alanı boyunca 26 adaya ev sahipliği yapıyor.

Majestic Adası da, Beaver Barajı'ndaki hayvan yaşamını izlemek için ideal bir nokta olarak bir kulübe ile satışa çıkarıldı.

BOCAL ADASI, NİKARAGUA - 292 BİN 535 EURO (3 MİLYON 30 BİN TL)

Nikaragua'da satışa çıkan ve tropikal iklimiyle dikkat çeken Bocal Adası’nda iki yatak odalı bir ev, bir bekçi evi, bir havuz, bir beton iskele ve kilometrelerce uzunlukta kum plaj yer alıyor.

ISLA CARABANA SOL, PANAMA - 336 BİN 782 EURO (3 MİLYON 485 BİN TL)

Panama’da yer alan ada, bir yelkenli demirleme iskelesi, sürat teknesi garajı ve taşınmaya hazır iki müstakil daireye sahip bir mülk ile birlikte satışa sunuluyor.

IGUANA ADASI, NİKARAGUA - 396 BİN 951 EURO (4 MİLYON 108 BİN TL)

Satışa çıkan adaların en pahalısı, maksimum mahremiyet için hindistan cevizi palmiyeleri ve muz ağaçlarıyla kaplı beş dönümlük beyaz kumsallar ve korunaklı yağmur ormanları içeriyor.

Mülkiyetinde üç yataklı, iki banyolu bir ev, yemek odası, yaşam alanı ve personel evi bulunan adanın etrafında uzanan bir tahta kaldırım ve 28 metrelik bir gözetleme kulesi yer alıyor.

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25/09/2021 11:35