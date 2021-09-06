Özel Berova, 6. ölüm yıldönümünde unutulmadı

Özel Berova, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden 1963 yılında Ziraat Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. Tarım Bakanlığı’nda uzun süre görev yapan Berova, görevinin bir kısmını Larnaka Hayvancılık Dairesi’nde sürdürdü, daha sonra Lefkoşa'daki Devlet Planlama Örgütünde Ekonomik Planlama Dairesi Başkanlığına getirildi.

İZ BIRAKANLAR/ Gülten ÖZYAKUP SEZGİN

Özel Berova, 11 Ocak 1940 tarihinde babasının öğretmen olduğu, Gazimağusa ilçesine bağlı Görneç köyünde doğdu.

İlkokul öğrenimini Templos (Zeytinlik), Ağırdağ, Billelle köylerinde sürdürmesine müteakip Lefkoşa'daki ablası Pervin Olguner'in Çağlayan'daki evinde kalarak orta öğrenimini Lefkoşa Türk Lisesi’nin (LTL) Akademi bölümünde İngilizce müfredat olarak 1957 yılında tamamlayan Berova, A.Ü. Ziraat Fakültesi’nden 1963 yılında Ziraat Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu.

Eğitimi süresince Londra 'da bahçelerde ilgi alanında staj gören Berova, Türkiye Karadeniz Ereğli'sinde bir müddet çalıştıktan sonra Kıbrıs'taki 1963 olaylarından etkilenerek Kıbrıs'a geri döndü…

1966 yılında Maarif Müfettişi/Müdürü Hüseyin Özdemir ile Fatma Özdemir’in kızı Tülin Özdemir ile evlenen Özel Berova, evlendiği yıllarda St. Hilarion, Pınarbaşı köyünde ve Gönyeli'de mesleğiyle ilgili konuda mücahitlik yaptı.

Berova,1969 yılında terhis olmuş ve Fransız Elçiliğinin verdiği bursla "Kırsal Kalkınma Ekonomik Planlama" hususunda Fransa'da üst ihtisas yaptı.

Kıbrıs'a döndüğü zaman Tarım Bakanlığı’nda göreve başlayan Berova, görevinin bir kısmını Larnaka Hayvancılık Dairesi’nde sürdürdü, daha sonra Lefkoşa'daki Devlet Planlama Örgütünde Ekonomik Planlama Dairesi Başkanlığına getirildi.

Özel Berova'nın eşi Tülin Berova ile evliliği, 49 yıl sürdü ve bu evlilikten iki oğlu oldu.

Özel Berova, Genel Tarım Sigortası Müdürlüğü’nü de uzun yıllar yürüttü. Özel Berova, Kıbrıs'a bahçecilik ve tavukçuluk alanında da yadsınamaz hizmetler verdi.

Berova, 12 yıl süreyle diyaliz hastası olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde diyalize girmiş bu süre zarfında yaşam mücadelesine hep pozitif yönden bakmıştır. Ancak 2015 yılında kalp ve şeker problemi arttığı için yaşam mücadelesine yenik düşüp, 6 Eylül’de vefat etmiştir.

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06/09/2021 09:46