Özel çocuklar, cimnastikle mutlu

Cimnastik Federasyonu ile Algım Özel Eğitim Merkezi işbirliğinde özel eğitime ihtiyacı olan çocuklara yönelik düzenlenen cimnastik eğitimleri Hasan Çolak’ın eğitmenliğinde devam ederken, çocukların mutlulukları dikkat çekiyor

KKTC Cimnastik Federasyonu ile Algım Özel Eğitim Merkezi işbirliğinde özel eğitime ihtiyacı olan çocuklara yönelik düzenlenen cimnastik eğitimleri devam ediyor.

Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonunda, Hasan Çolak’ın eğitmenliğinde gerçekleştirilen ve özel eğitime ihtiyacı olan çocukların mutlulukla gerçekleştirdikleri antrenmanlarla ilgili olarak KKTC Cimnastik Federasyonundan şu açıklama yapıldı:

“Çağımızın modern, monoton günlük yaşamı içinde fiziksel kapasitemizin kullanılabilmesi ve kişinin anatomik, fizyolojik ve psikolojik yönden sağlıklı olabilmesi için spor iyi bir araçtır.

Özel eğitime ihtiyacı olan kişiler için ise; spor, öncelikle topluma adaptasyonlarını gerçekleştirmek ve kendi kendine yetebilme duygusunu ortaya çıkarmak için reaktif bir etkinliktir.

Bu bağlamda Cimnastik Federasyonu olarak Algım Özel Eğitim Merkezi işbirliğinde ile özel çocuklarımızla çalışmalarımız devam ediyor.”

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18/02/2022 15:09