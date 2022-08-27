Özel dedektiften 5 büyük aldatılma sinyali

Özel dedektiflerden oluşan bir ekip, partnerinizin sizi aldatıp aldatmadığını anlamanın bazı temel yollarını anlatan sosyal medya konuşması başlattı.



Dedektifler, TikTok'ta @downunderinvestigations kullanıcı adlı hesaplarının biyografisinde kendilerini Avustralya'da yaşayan "Lisanslı ve Deneyimli Özel Dedektifler" olarak tanımlıyor. Uygulamada sık sık özel dedektif olarak ne tür işler yaptıkları ve görev sırasında öğrendikleri bazı şeyler hakkında videolar yayımlıyorlar.

Independent'in haberine göre yeni bir kısa videoda dedektiflerden biri, araba kullanırken önündeki yolun videosunu yayımladı ve "Aldatan biriyle birlikte olduğunuzu gösteren en büyük 5 işareti" sıraladı.

Daha sonra aldatan birinin sergileyebileceği tüm özellikleri hızlıca açıklayarak şunları söyledi:



"Büyük ve küçük şeyler hakkında yalan söylerler, aşırı derecede savunmacı olurlar, kendinizden şüphe etmenize neden olurlar, sizi aldatmakla suçlarlar ve aldatma geçmişleri vardır."



Dedektif daha sonra izleyicilerden, 20 bin 300'den fazla TikTok kullanıcısının çok çeşitli yanıtlar vermesine yol açan videonun yorumlarında "aldatması olası partnerin diğer işaretlerini" paylaşmalarını istedi.



Bir kişi, "Kendi görünüşlerine ve kilolarına ani bir ilgi duyarlar" yazdı ve @downunderinvestigations buna şu yanıtı verdi:



"Kesinlikle katılıyorum! Yeni kıyafetler, parfüm/tıraş sonrası losyon takıntısı, duş almaya ve kendi kıyafetlerini yıkamaya daha fazla zaman ayırma."

Özel dedektif yorumlarında ayrıca, partnerinizin telefonunda belirli değişiklikleri ve telefonla ilgili nasıl davrandığını fark ederseniz, bunun muhtemel bir aldatma işareti olabileceğini belirtti.

İzleyiciler ayrıca, önemli kişilerin "telefonlarının aniden kapanması ya da sürekli sessizde olması" ve "telefonlarını FBI gibi korumaları" gibi bu davranış değişikliğine ilişkin spesifik örnekler de paylaştı.

İzleyiciler, aldatan bir partneri tespit etmek için ipuçlarını paylaşmaya devam etti.

Bir izleyici, "Durmadan önünüzde telefonları çalar ve aramalara cevap vermezler" diye yazdı: "Durmadan mesaj gelir. Hikaye sürekli değişir."

Bir başkası, "Bu kişiler paranoyaktır" diye ekledi:

"Bizi kimin aradığını bilmek isterler, bizim aldatıp aldatmadığımızı araştırmaya çalışırlar ve erkekleri görmek için [Facebook] arkadaş listesine bakarlar."

2020'de The Independent'a konuşan özel dedektif Tom Martin, eşinizin sizi aldattığına dair en önemli 20 ipucunu detaylandırdı; bunlardan bazıları alışkanlıklarında değişiklik, evden erken çıkıp geç dönme ve açıklanamayan harcamalar.

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27/08/2022 14:45