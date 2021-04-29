Özel elçi önerisi reddedildi

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29/04/2021

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Özel elçi önerisi reddedildi

Cenevre'de bugün sona erecek olan Kıbrıs konulu gayrı resmi konferansta Türk tarafının, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs sorununun çözümü konusunda müzakereleri yeniden başlatma misyonuyla özel bir elçi atanması yönündeki önerisini kabul etmediği ifade edildi.

RİK'te yer alan bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Guterres’in önerisini reddediyor ve egemen eşitlik temelinde bir anlaşma için altı maddelik belgede ısrar ediyor. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Tatar’ın tutumunu destekliyor.

Türk tarafının 11:00'da başlayacak ana oturumda nihai pozisyonunu Genel Sekreter’e sunması bekleniyor.

29/04/2021 10:40
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