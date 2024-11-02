Özel gereksinimli bireyler için düzenlenen etkinlikte renkli ve keyifli anlar yaşandı

18 yaş üstü özel gereksinimli bireyler için düzenlenen etkinlikte, katılımcılar hem eğlenceli hem de verimli saatler geçirdi. Sanatın ve el becerilerinin öne çıktığı etkinlikte, katılımcılar seramik çalışmalarında hayal güçlerini sergileyerek çeşitli objeler tasarlama fırsatı buldu.

Ardından boyama etkinliği ile renklerin dünyasına adım atan katılımcılar, hem boyama yeteneklerini geliştirdi hem de kendi özgün tasarımlarını yaratmanın mutluluğunu yaşadı. Etkinlik kapsamında hazırlanan küçük sandıklar, katılımcıların dokunuşlarıyla renklendi ve kişisel tasarımlarla farklılaştı.

Etkinlik yalnızca el sanatlarıyla sınırlı kalmayarak, dostça sohbetler ve müzikle de zenginleşti. Katılımcılar, sanatsal bir deneyim yaşamanın yanı sıra, desteklendiklerini ve bir arada olmanın gücünü hissetti. Bu anlamlı buluşmada emeği geçen, katkı sağlayan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Etkinliğe UBP Milletvekili Hasan Taçoy katıldı. Ayrıca Etkinliğin gerçekleşmesinde destek veren özel eğitim öğretmeni Dilan Oğuz, direktör Önem Fenercioğlu, psikolog Aysu Kadı, Elif Kilis ve etkinliğe ev sahipliği yapan 777 Cafe Bar’ın çalışanları gönülden teşekkürlerle anıldı.

Bu tür etkinliklerin özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama katılımını artırmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak adına büyük önem taşıdığı vurgulandı. Her ay düzenli olarak gerçekleştirilmesi planlanan bu etkinliklerle daha fazla bireye ulaşmak ve desteği büyütmek hedefleniyor.