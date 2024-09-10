Özel Gereksinimli Çocuğuna Okul Bulamayan Anne Sisteme Tepkili

Lala Mustafa Paşa Mahallesi’nde yaşayan Özden Yetkiner, 6 yaşındaki epilepsi ve otizm tanılı kızını bu yıl ilkokula başlatmak için karşılaştığı zorlukları dile getirdi. Yetkiner, kızının Şehit Zeki Salih İlkokulu'na yönlendirildiğini, ancak okulun inşaat halinde olduğunu ve özel eğitim öğretmeninin bulunmadığını belirtti.

Kızının özel eğitim desteği ve gölge öğretmenle eğitim alması gerektiğini ifade eden anne, iş yerine yakın olan Polatpaşa İlkokulu’na kayıt yaptırmak istemesine rağmen başvurusunun kabul edilmediğini söyledi. Polatpaşa İlkokulu’na iş yeri adresi üzerinden başvuru yaptığını ancak kabul edilmediğini belirten Yetkiner, “Civar köylerden bile öğrenci aldıklarını bildiğim bir okul. Ancak çocuğumun kaydı, tüm beyanlarıma rağmen reddedildi,” dedi.

Yetkiner, günlük yaşamlarının zaten zor olduğunu ifade ederek, sistemin bu zorlukları daha da arttırdığını söyledi: “Engelli raporum olmasına rağmen engelli park yerini kullanırken bile iki kez düşünürüm; benden daha çok ihtiyacı olan birisi gelir mi diye. Bizim için yeterince zor olan bir hayatı daha da zorlaştıran bu sisteme teşekkür ederim.”

Özden Yetkiner, sistemin aileler üzerindeki yükünü hafifletmek yerine daha fazla sorun yarattığını dile getirerek, yetkililerden özel gereksinimli çocukların eğitim haklarına saygı gösterilmesini talep ediyor.