Özel gereksinimli çocuklara çevre eğitimi verildi

Çevre Koruma Dairesi tarafından başlatılan yaban hayat farkındalık eğitimleri özel gereksinimli çocuklara yönelik de verildi.

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22/11/2021

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Özel gereksinimli çocuklara çevre eğitimi verildi

Başbakan Yardımcılığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi tarafından başlatılan yaban hayat farkındalık eğitimleri özel gereksinimli çocuklara yönelik de verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma Dairesi Doğal Hayat Şubesi personeli Doç. Dr. Nazım Kaşot, Girne Özel Eğitim Merkezi bünyesinde eğitim gören 4-17 yaş arasındaki öğrencilere yönelik yaban hayatı farkındalık eğitimi verdi.

İnteraktif bir şekilde yapılan eğitimde, ülkeye ait yaban hayatı örnekleri anlatıldı, ülkeye ait yılan ve kaplumbağa örnekleri öğrencilere tanıtılıp gösterildi.

Öğrenciler için oldukça ilgi çekici ve heyecan uyandıran sunumun ardından öğrencilerden gelen soruların cevaplanmasıyla birlikte etkinlik tamamlandı.

Ayrıca Polatpaşa Lisesi 6. sınıf öğrencilerine de Doç. Dr. Nazım Kaşot tarafından Kuzey Kıbrıs’ın eşsiz yaban hayatı ile ilgili çevre eğitimi verildi.

22/11/2021 16:49
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TAGS: Özel, gereksinimli, çocuk, çevre,
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