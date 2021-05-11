Özel Gereksinimli Gençlerden “Üretmeye Engel Yok” Etkinliği

Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı Girne 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi’ne devam eden özel gereksinimli gençler hazırladığı ürünleri Sosyal Hizmetler Dairesi önünde sergiledi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Engelliler Haftası çerçevesinde düzenlenen etkinlik “Üretmeye Engel Yok" sloganıyla yapıldı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Hüseyin Akcan, etkinlikte yaptığı konuşmada pandemi koşullarından dolayı, her yıl yapılan etkinliklerin bu yıl yapılamadığını, özel gereksinimli gençlerin başkalarına ihtiyaç duymadan, kendine yeten ve üreten bireyler olarak neler yapabileceğini göstermek ve farkındalık yaratmak için, on sekiz yaş üstü rehabilitasyon merkezlerinde yaptıkları ürünleri stant açarak sergilemek istediklerini kaydetti.

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11/05/2021 13:47