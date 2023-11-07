'Özel Gereksinimli Mutlu Çocuklar Ebeveyn El Kitabı'nın tanıtımı yapıldı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar öncülüğünde hazırlanan “Özel Gereksinimli Mutlu Çocuklar Ebeveyn El Kitabı"nın tanıtımı Cumhurbaşkanlığı’nda yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenen kitap tanıtım etkinliğine, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, bazı bakanlık müdürleri ile TİKA Lefkoşa Ofis Koordinatörü Havva Pınar Özcan Küçükçavuş, bazı üniversiteler, özel eğitim kurum ve kuruluşlarından ve ilgili sivil toplum örgütlerinden temsilciler katıldı.

Etkinlikte sırasıyla Sibel Tatar, kitabın yazarı Dr. Emirali Evcimen ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kitabın yazarı Evcimen ile kitaba katkıda bulunan Yrd. Doç. Dr. Sabiha Gökçen Zeybek’e plaket takdim etti.

Sibel Tatar, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Özel gereksinimli birey olmak sadece çocuğun kendisini değil, ailesinin de yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bir durumdur” dedi. Tatar, “Özel gereksinimli çocuğa sahip olan ailelerin, çocuğun bakımı, eğitimi ve rehalaibilatasyonu konusunda desteklenmesinin hem çocuklar için hem de aileleri için yaşamı daha kolay ve yaşanabilir hale getirebileceğini” söyledi.

“Çocukla sağlıklı bir ilişki ve iletişim için öncelikle onun özelliklerini bilmek yakından tanımak gerektiğini, bu sayede ebeveynler, öğretmenler, çocuklarla çalışan uzmanlar ve toplumun diğer bireylerinin çocukla doğru iletişim kurabileceğini” ifade eden Tatar, bu kitabın öncelikle özel çocuklara sahip aileler ve eğitmenlerin okuması gereken bir kitap olduğunu ve bununla birlikte toplumun bilinçlenmesine de katkı koyacağına inandığı bir çalışma olduğunu belirtti.

Sibel Tatar, kitabı kaleme alan Dr. Emirali Evcimen’e ve kitaba katkı koyan Yrd. Doç. Dr. Sabiha Gökçen Zeybek ve emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Kitabın yazarı Dr. Emirali Evcimen, dünya devletlerinin hiçbir bireyin geride kalmaması ve toplumsal yaşamın merkezinde olması amacıyla kendi ülkelerinde çalışma yürüttüklerine işaret ederek, “Amaç; esnek toplumlar oluşturmak, fiziksel ve kültürel engelleri kaldırmak, gerçek anlamda hiçbir kimseyi geride bırakmayacak fırsatlar yaratmaktır. Bunun için de sürdürülebilir hizmetlerin geliştirilmesi ve özel gereksinimli bireylerin yaşam boyu eğitimle desteklenmeleri ve ailelerinin bilgi, beceri ve erişim açısından da desteklenmesi önemlidir” dedi.

“Bu kitabın çıkış noktasının da buydu: özel gereksinimli bireyleri tüm dünyada var olan, erişebilir bir noktaya getirebilmek ve kapsayıcı eğitimin içerisine alabilmekti” diyen Evcimen, Sibel Tatar’dan bu kitabı hazırlaması için teklif geldiğinde, uzun soluklu bir çalışma yaptıklarını ve birçok kişinin bu kitabın hazırlanmasına katkı koyduğunu belirtti. Evcimen, kitabın birçok noktaya değinen bir el kitabı niteliğini taşıdığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar ve çalışma arkadaşları ile Emirali Evcimen ve ekibinin “çok güzel” bir çalışma ortaya çıkardıklarını belirterek, Kıbrıs Türkü'nün özel gereksinimli çocuklara hassasiyet ve duyarlık gösterdiğini ifade etti.

Tatar, “Eğer toplum olarak mutlu olacaksak özel gereksinimli bireylerin yanında olmamız gerekmektedir ve böylesi çalışmalara değer vermemiz gerekir” diyerek, yapılan bu çalışmayı çok takdir ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Özel Eğitim Yasası’na kapsamında gerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Gardiyanoğlu’nun gerekse Sağlık Bakanı Dinçyürek’in bu konuda çalışmalar yapacağından emin olduğunu ifade ederek, önemli olanın özel gereksinimli çocuklar ve ailelerin yaşamlarına dokunabilecek çalışmalar yürütülmesi olduğunu söyledi.