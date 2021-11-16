Özel Güvenlik eğitimi için başvurular devam ediyor

İçişleri Bakanlığı Özel Güvenlik Komisyonu, Özel Güvenliği eğitimi için başvuruların devam ettiğini açıkladı.

6 Aralık’ta gerçekleştirilecek olan eğitime katılmak isteyen kişilerin İçişleri Bakanlığının internet sitesi üzerinden (icisleri.gov.ct.tr) Özel Güvenlik Birimi bölümüne girerek tedarik edecekleri başvuru formunu doldurarak ilgili evraklarla birlikte İçişleri Bakanlığı Özel Güvenlik Birimine şahsen başvurması gerekiyor.

Kişilerin Başvuru Sırasında Sunması Gereken Belgeler:

1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı fotokopisi.

2) Lise veya dengi bir okuldan mezun olduğunu belgeleyen diploma veya diploma yerine geçen belge.

3) Sabıka kayıt belgesi.

4) Erkekler için Yurt ödevini yerine getirdiğini veya yurt ödevini yerine getirmiş sayıldığını gösteren belge.

5) Görevin yapılmasına engel bir bedensel veya ruhsal hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu.

6) Eğitim ücreti makbuzu (Bakanlıktan alınacak).

Yardım ve Bilgi için;

Tel: +90 (392) 611 11 50

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16/11/2021 14:42