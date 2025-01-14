''Özel Güvenlik'' elemanları 11 Şubat'ta Polis Okulunda eğitime tabi tutulacak

Özel Güvenlik Hizmetleri Yasası kapsamında görev yapacak güvenlik elemanları, yasa gereği almaları gereken Özel Güvenlik Görevlisi çalışma belgeleri için, Polis Okulunda eğitime tabi tutulacak.

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14/01/2025

''Özel Güvenlik'' elemanları 11 Şubat'ta Polis Okulunda eğitime tabi tutulacak

Özel Güvenlik Hizmetleri Yasası kapsamında görev yapacak güvenlik elemanları, yasa gereği almaları gereken Özel Güvenlik Görevlisi çalışma belgeleri için, Polis Okulunda eğitime tabi tutulacak.

İçişleri Bakanlığından verilen bilgiye göre, 11 Şubat’ta yapılacak eğitimlerle ilgili detaylı bilgi +90 392 611 11 50 numaralı telefondan elde edilebilir.

 

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TAGS: özel güvenlik, kıbrıs, polis okulu, eğitim
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