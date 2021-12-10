Özel Güvenlik Sistemleri yeni ürününü tanıttı

Ülkemizin önde gelen şirketlerinden Özel Güvenlik Sistemleri bugün düzenledikleri etkinlik ile yeni ürünlerini tanıttı.

Golden Tulip Hotel’de yapılan etkinlikte Özel Güvenlik Sistemleri'nin 25. yaşında aldığı Hilook by Hikvision distribütörlüğünün ürün lansmanı yapıldı.

Kuzey Kıbrıs'ta güvenlik sektöründe faaliyet gösterenler şirketlerin katılımı ile gerçekleşen etkinlikte yangın sistemleri, alarm sistemleri, üst düzey Ip kameralar, termal kamera, parmak izi, yüz tanıma, kartlı geçiş, intercom sistemleri, askeri ve üst düzey güvenlik proje ürünleri ve bu ürünlerin yapay zeka ile çözümleri tanıtıldı.

Özel Güvenlik Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Çırakoğlu ve şirketin Direktörü Ali Çırakoğlu katılımdan memnun olduklarını, etkinliğe destek veren herkese teşekkür etti.

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10/12/2021 19:13