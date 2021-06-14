'Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası'nın değişiklik önergesinin ivediliği reddedildi

Cumhuriyetçi Türk Partisinin ’nin sunduğu ‘Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması’ Yasası’na değişiklik önergesinin ivediliği Meclis Genel Kurulu’nda oy çokluğuyla reddedildi.

Yasa yürürlüğe girerken hiçbir zaman arzu edilmeyen noktanın ‘basın mensupları’ üzerinde olumsuz etkisi olduğuna vurgu yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, yasanın uygulanmasına yönelik bir takım sıkıntılar olduğuna işaret ederek, Yasa Önerisi’nin ivediliğini istedi.

CTP’nin Meclis’e sunduğu önerge, “esas Yasanın 12. maddesinde düzenlenen ‘Suç oluşturmayan Haller’ sınıflandırmalarının, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin konuyla ilgili içtihatları çerçevesinde genişletilmesi ve Anayasa’nın 26’ıncı maddesinde düzenlenen “Basın Özgürlüğü” kavramlarının bu Yasada tam olarak karşılığını bulabilmesini amaçlanmıştı.

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14/06/2021 22:16