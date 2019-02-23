Özel imar emri yürürlüğe girdi

Bakanlar Kurulu bir diğer düzenlemeye daha onayt verdi. İmar Yasası’nın verdiği yetkiyle hazırlanan emir, “Başkent Lefkoşa imar Planı, Girne-Çatalköy imar Planı, Girne Birinci Bölge Emirnamesi, Girne ikinci Bölge Kapsamlı Emirnamesi, Girne Boğaz Bölgesi Emirnamesi, TatlısuBüyükkonuk Emirnamesi, Karpaz Bölgesi Planlama Sınırı içinde Denetim ve Geliştirme Emirnamesi, Bafra ve Yakın Çevresi Birinci Etap Emirnamesi ve Gazimağusa iskele Yeniboğaziçi Bölgesi Geçiş Süreci Emirnamesi alanlarında, belirli taşınmaz mallar üzerinde yapılacak belirli gelişmelere planlama onayı vermek üzere” yayımlandı.

