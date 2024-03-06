Özel kalem 13 gün boyunca neredeydi?

Zahra Sokak’ta meydana gelen kavgaya karışan ve 13 gün köşe bucak aranan Mehmet Ali Hüdaverdi'yle ilgili mahkemeye yansıyan bir detay kafaları karıştırdı.

13 gün boyunca polisten saklanmayı başaran Mehmet Ali Hüdaverdi, aynı zamanda Sağlık Bakanlığı Özel Kalem Müdürü.

13 gün boyunca nerede ve kimler tarafından saklandığı bilinmeyen Hüdaverdi, bu sürede kamu görevinden de uzak kaldı.

Mahkeme Sağlık Özel Kalem Müdürlüğü görevine 13 gün boyunca gitmeyen, sağlık raporu göndermeyen ve kaçak olarak saklanan Hüdaverdi ile ilgili kapsamlı bir raporun da hazırlanmasını istedi. Mahkeme, polisi görevlendirerek en kısa zamanda konuyla ilgili raporu hazırlamasına emir verdi.