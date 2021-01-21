Özel okullarda eğitime ara verilmek istenmesi tepkiyle karşılandı

Haber Kıbrıs-özel

Eğitim Bakanlığının özel okullarda uzaktan (online) eğitime ara vermelerini istemesinin ardından özel okullar ailere mesaj göndererek eğitime ara verildiğini duyurdu.

Girnede faaliyet gösteren bir okulun ailere gönderdiği mesajı şöyle:

Sevgili Velilerimiz,

Üzülerek belirtmek isteriz ki Milli Eğitim Bakanlığı, KKTC’ deki tüm özel okullardan online eğitimlerini iki gün süreyle durdurmalarını rica etmiştir. Öğretmenlerimiz bu iki gün için öğrencilere, Dojo ve Moodle vasıtasıyla ek ödevler göndereceklerdir. 25 Ocak günü itibariyle tekrar tam zamanlı eğitime devam edilecektir.

Saygılarımızla,

Öte yandan Barolar Birliği Başkanı Avukat Hasan Esendağlı, Eğitim Bakanlığı'nın özel okullarda uzaktan eğitimi yasaklama kararının 'hukuka aykırı ve keyfi' olduğuna dikkat çekti.

Esendağlı sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

Eğitim Bakanı’nın özel okullarda online eğitimi durduran kararı, hukuka aykırı ve keyfidir. Müfredatı ve akademik takvimi belirleme yetkisinin Bakanlıkta olması, bu işleme gerekçe gösterilemez. Çünkü, özel okulların hem müfredatı hem de akademik takvimi devlet okullarından farklı olup bunlar zaten Eğitim Bakanlığının onayından geçmiş durumdadır.

Konuyu “Eşitlik” açısından ele almak ise, neresinden tutarsanız elinizde kalan, vahim bir yaklaşımdır. Eşitlik, böyle sağlanmaz. Eşitlik, eğitim alanı engelleyerek değil; alamayanı destekleyerek sağlanır. Tabii bu söylediğimin “asgari standart” ülkeler için geçerli olduğunun da farkındayım.

Vatandaşlarda özel okullarda eğitime ara verilmesine tepki gösterdi. Devletin yerine getiremediği sorumluluktan dolayı özel okulların ve öğrencilerin mağdur olduğuna dair mesajlar yayınladı.

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21/01/2021 08:26