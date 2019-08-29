Özel Sektör Çalışanı Engellilere devlet desteği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü’nün kapsamını genişletiyor..

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, özel sektörde çalışacak engelli vatandaşların sosyal güvenlik yatırımlarının 48 ay süreyle devlet tarafından karşılanacağını açıkladı.

Sucuoğlu, 16 yaşından itibaren gençlerin yaz tatillerinde çalışmasını teşvik etmek için yeni projeler hazırladıklarını da belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Doğu Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi yönetim kurulu üyeleri ile görüştü.

Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Orhan Korhan, merkez tarafından teknolojik ve bilimsel açıdan dünya dinamiklerine uyum sağlamak hedefiyle hazırlanan Programlanabilir Akıllı Sistemlerin Tasarımı Projesi’nin hayata geçirilmesi konusunda Bakan Sucuoğlu’ndan destek istedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü kapsamında, KKTC vatandaşlarına Teşvik Prim Fonu’ndan sosyal güvenlik desteği verildiğini anımsattı.

Tüzük kapsamının genişletilerek, özel sektörde çalışacak engelli vatandaşların sosyal güvenlik yatırımlarının da 48 ay süreyle devlet tarafından karşılanacağını açıklayan Sucuoğlu, 16 yaşından itibaren gençlerin yaz tatillerinde çalışmasını teşvik etmek için yeni projeler hazırladıklarını sözlerine ekledi.