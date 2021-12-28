Özel Sektör Çalışanı Yine Yalnız

Hükümet; 1 haftada 1.2 milyar TL ödeme yapacağını açıkladı. Tamamen maaş. Aylık 600 milyon TL civarı ve 13’üncü maaş. Henüz 5 aylık ödenmeyen ek mesai, öğretmenin hazırlık ödenekleri de beraberinde gelecek. Zengin devletiz, bu krizde iyi para

Asgari ücret 7 bin TL olarak onaylandı. İşverenin itiraz hakkı olsa da piyasa bu ücreti kabul etti. Burada benim beklentim, asgari ücret 7 bin TL kalsa da, piyasada döviz bazlı ucuzlamanın sağlanması. O zaman 7 bin TL bir işe yarar, asgari ücretlinin de alım gücü yükselir

Un çok pahalı, ekmek ucuzlamıyor. Yem girdileri çok pahalı, et—süt ürünleri ucuzlamıyor. Yurt dışına bağımlı olduğumuz bakliyat ürünleri çok pahalı, piyasada azalan hıyar bile 22 TL oldu, kiloya 6 adet ya girer ya girmez. Beslenmek hiç bu kadar zor olmamıştı

Hükümet, 2021 yılında yapması gereken bir çok ödemeyi, 2022 yılı bütçesinden yapıyor. Öğretmen ödeneklerinden elektrik borcuna, su borçlarından belediyelere aktarılacak kaynaklara kadar, 2022’deki kaynaklar Ocak ayında tüketiliyor

Özel sektör yapılan bu açıklamalar içerisinde var mı? “Şu sektörün ayaklanması için, şu sektörde üretim devam etsin diye” başlayan tek bir cümle duydunuz mu? Duymadınız. Duymayacaksınız. Devlet ancak da mecburi ödemelerine yeten kaynağa ulaşıyor

Ve Kıb- Tek. Sendika Başkanı Kubilay Özkıraç, bakan gibi, kurum müdürü gibi, kurum yönetim kurulu başkanı gibi açıklamalar yaptı. 200 personel alınması gerektiğini söyledi, elektriklerin kesileceğini anlattı, maaşlar ödenmezse gereğini yapacağını söyledi

Bir açıklama daha var: “Kesintilerin nedeni AKSA…” E bunu bilmeyen var mı? AKSA’ya olan borç ödenmediğinden dolayı olabilir mi? Teknecik yakıt ister de AKSA su ile çalışır? Ya da çıkar AKSA’yı sistemden. Bilelim ki artık olmayacak…

Maalesef Kıb- Tek baş belli değil, ayak belli değil. Yönetim Kurulu Başkanı aylardır suç işliyor, kurum müdürü aylardır suç işliyor, üretimin altında bir ücretle fatura düzenleniyor. E batar ya batmaz kurum? Siyaset ise halen seyrediyor

Öyle görünüyor ki Ocak ayında da zam olmayacak. Günde 7 milyon TL zarar. Yakıt alımı için üzerine borçlanma. AKSA’ye verecek para yok, personele verecek para yok, mal alımı yapılamıyor. Şu anda Kıb- Tek de, az sayıda personelin özverisiyle ayakta kalıyor

Güney Kıbrıs’ta 2 bin bandında vaka çıktı. Bu bir rekor. Güneyde artış devam ediyor. Bizde de 150- 200 bandında devam eden bir hasta seyri var. Bu rakam şu an mücadele edilebilir. Ancak varyant kaynaklı vaka sayısında artış beklentisi yüksek.

Ocak- Şubat- Mart aylarında vaka sayısındaki artış ile birlikte 100 yatak, 25 yoğun bakım yetmeyecek. Bunun için personel, yatak kapasitesi, test kapasitesi, sınırlarda uygulanacak tedbirler dahil ciddi bir yol haritasına ihtiyaç var. Umarım seçime kurban edilmez

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28/12/2021 08:47