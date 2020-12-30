Özel Sektör Çalışanlarına İki Aylık Destek Ödemeleri Yapıldı

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, özel sektör çalışanlarına yönelik, Ekim ve Kasım ayları için aylık bin 500 TL destek ödemelerinin yapıldığını duyurdu.

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30/12/2020

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Özel Sektör Çalışanlarına İki Aylık Destek Ödemeleri Yapıldı

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, özel sektör çalışanlarına yönelik, Ekim ve Kasım ayları için aylık bin 500 TL destek ödemelerinin yapıldığını duyurdu.

Bakanlık’tan yapılan yazılı açıklamada, pandemi nedeniyle özel sektör çalışanları ve işletmelerinin yaşadığı finansal sıkıntıları azaltmak amacıyla başlatılan Sosyal sigorta ve Sosyal güvenlik prim desteği adı altında bin 500 TL Ekim ve Kasım ayları ödemeleri  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hesaplara yatırıldığı kaydedildi.

30/12/2020 13:09
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TAGS: Özel Sektör
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