HABER KIBRIS

Özel sektör çalışanlarına müjde!

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05/10/2018

Özel sektör çalışanlarına müjde!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, yerel işgücünün artması ve özel sektör çalışanlarının maaş, hak ve çalışma esaslarına yönelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çalışmalarında son gelindiğini açıkladı.

Çeler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yerel işgücünün artması ve özel sektör çalışanlarının maaş, hak ve çalışma esaslarına yönelik Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak yaptığımız çalışmanın sonuna geldik. Birazdan sunum için Sn Başbakan’nın yanına gidiyoruz. Hem çalışma yaşamına hem de ülke ekonomisine büyük bir ivme getirecek bu projede görev alan İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu, Müdürü, İstihdam Destek Merkezi ekibi, hukukçu arkadaşımız ve tüm bakanlık ekibime çok teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.

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TAGS: özel sektör, çalışma
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