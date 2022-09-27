Özel Sektör Vinç İşletmecileri Gazimağusa Limanı’nda eylem yapıyor

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27/09/2022

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Özel Sektör Vinç İşletmecileri Gazimağusa Limanı’nda eylem yapıyor

Gazimağusa Limanı’nda hizmet veren Özel Sektör Vinç İşletmecileri Gazimağusa Limanı’nda yaşanan son gelişmelere ilişkin basın açıklamasında bulundu.

Avukat Şefik Aşçıoğluları, limanda özelleştirmeye gidilmesi halinde Özel Sektör Vinç İşletmecilerinın mağdur edileceğini öne sürdü.

Aşçıoğluları, Gazimağysa Limanı’nın ülkenin büyük ölçúde ithalat ve ihracatini sağlandığı nokta olduğuna işaret ederek, limanın özelleştirilmesiyle bazı kesimleri saf dışı bırakılacağını iddia etti.

İşletmeciler adıma konuşan Yıltan Özkıraç da “biz üzüm yemek peşindeyiz, bağcı dövmek değil. Vinç sahipleri bu eylemden memnun değil” dedi…

40 yıldır kazandıkları sermayeyi ekipmana yatırdıklarına değinen Özkîraç, “Ekipmanları ya hurdaya atarız ya da yok pahasina satariz. Bizim talebimiz sadece dinlenmek” şeklinde konuştu.

Eyleme destek belirten Gemi Acenteleri Birliği Başkanı Vargın Varer de açılan ihaleye sadece belli grupların girebileceğini savunarak, daha şeffaf ve daha rekabetçi ihale şartlarının ortaya konulmasını istedi.

Özel Sektor Vinç İsletmecileri 2 gün boyunca Gazimağusa Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü’nde hizmet vermeyecek.

BRT

27/09/2022 11:37
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TAGS: mağusa limanı
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Petridis:Haklarımızı savunmaya devam edeceğiz

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Güney Kıbrıs Savunma Bakanı Haralambos Petridis, Türkiye’yi “Kıbrıs’ta kalıcı taksim istemekle” suçladı ve Rum yönetiminin “haklarını bütün uluslararası mercilerde savunmaya” aynı şevkle devam edeceğini” söyledi. Alithia’nın haberine göre Petridis, 1974’te Beşparmak dağlarının zirvelerini ele geçirmeyi öngören “Lavida” (maşa) planını uygulamaya çalışan ancak başaramayıp dağılan 33’üncü Komando Bölüğü mensupları için dün Strovolo’da düzenlenen anma etkinliğinde konuştu. Konuşmasında “Ada’nın yarısının işgal altında bulunduğu ve bunun kabul edilemez olduğu” şeklindeki Rum tezlerini tekrarlayan Petridis, “Türkiye’nin, bütün Doğu Akdeniz devletleri arasında barış ve istikrarın sağlanması ve tansiyonun düşürülmesinin kendisinin de çıkarına olduğunu anlamasını umduğunu” söyledi. Petridis, Ege’de ve Kıbrıs’ta “saldırgan politika izlemekle” suçladığı Türkiye’nin gündelik eylem ve söylemlerinin, “uzlaşılmış çözüm çerçevesini” onurlandırmadığını gösterdiğini, bunun da Kıbrıs’ta çözüm hedefli müzakerelerin yeniden başlamasına çok da olanak bırakmadığını savundu.
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