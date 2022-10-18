Özel Sektör Vinç İşletmecileri: Mahkemeleri göreve davet ederiz

Gazimağusa Limaninda hizmet veren özel sektör vinç işletmecileri basın açıklaması yaptı.

Açıklamada "Merkezi İhale Komisyonunun 271/2022 Dosya nolu Gazimağusa Liman Hizmet Alım İhalesi, 5 Ekim 2022 tarihinde tüm itirazlarımıza rağmen yapılmış olup, ihale öncesi yaptığımız basin bildirisi ve eylemlerimizde de belirttiğimiz üzere rekabeti bozan, eşit erişimi engelleyen unsurlardan ötürü sadece 1 katılımcı firmanın teklif attığı bir durum ortaya çıkmıştır. Konu ile ilgi yargı süreçleri hali hazırda devam ederken ihaleye tek başına teklif atan ITSCO Trading LTD. firmasının bir basin bildirisi yaparak, hem bizleri hedef alması , hem de Kamu kurumlarına iftira atarak devam eden yargı süreçlerinede etki edecek bir yol izlemesi bizleri derinden üzmüştür. Kendilerini hukuki haklarımız saklı kalmak kaydı ile ,atılan bu iftiraları ispata, aksi halde yalan ve iftiralar ile dolu basin bildirilerini tekzip etmeye davet ederiz. Bizler 83/2007 Sayılı yasanın ilgili Tüzüğü ile Gazimağusa Limanında uzun yıllardır hizmet vermekte olan Vinç İşleticileri olarak , yaptığımız yatırımlar ile hem Gazimağusa Limanının gelişmesine , hemde Maliye Bakanlığına gelirlerimiz üzerinden katkı sağlamaktayız. Konu ITSCO Trading LTD. firma hissedarlarının 2014 yılında da hukuka aykırı şekilde uzun yıllar limanda çalışan ve Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketine üye olabilmek için bekleyen onlarca emekçinin emekleri hiçe sayılarak, bir gün ansızın Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketine üye edilmesine ve gelen tepkiler neticesine bunun iptal edilmesine şahit olduk. 'Tüm bu olaylar bizim açımızdan düşündürücü ve üzücüdür , Konu ile ilgili Mahkemeleri göreve davet eder ve halkımızın taktirine saygı ile sunarız.' denildi .

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18/10/2022 13:15