Özel Temsilci Ergün Olgun, Mora ile görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Özel Temsilcisi Ergün Olgun, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Büyükelçi Enrique Mora ile bir araya gelerek görüştü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Olgun, Mora’ya, Avrupa Birliği’nin Kıbrıs sorununun çözümüne dair resmî yeni bir sürecin, ancak Kıbrıs Türk tarafının müktesep eşitliğinin gözetilerek egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün teyidiyle başlayabileceğini aktardı. Olgun, AB’nin Kıbrıs sorunun çözümüne ve Doğu Akdeniz'de istikrar, güvenlik ve iş birliğine katkıda bulunabilmesi için Kıbrıs Rum tarafının hakimiyetçi pozisyonunun savunucusu olmaktan vazgeçip tarafların müktesep haklarına saygılı bir politika gütmesi gerektiğini ifade etti.

AB'nin, Kıbrıs Türk halkına çözüm şartları dikte edemeyeceğinin, buna Kıbrıs Türk halkı ile garantör ülkelerin karar verebileceğinin altını çizen Olgun, görüşmede Rum silahlanma çabalarına da dikkati çekti. Bu durumun, hem adada hem de bölgede potansiyel yeni krizlere yol açma riski bulunduğunun altını çizerek halkın güvenliğine tehdit oluşturan bu faaliyetlere gerekli önleyici karşılığın verileceğini aktardı.

Kıbrıs Türk tarafının BM genel sekreteri aracılığıyla Rum tarafına ilettiği 6 iş birliği önerisi hakkında da bilgi veren Olgun, hem iki tarafa, hem Kıbrıs adasına, hem de bölgenn barış ve istikrarına katkıda bulunacağı açık olan bu önerilerin hayata geçirilmesi için AB’nin Rum tarafını teşvik etmesini istedi.

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22/09/2022 21:38