Özel Temsilci Ergün Olgun New York temasları kapsamında Bellman ve Estival ile görüştü
22/09/2023
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Özel Temsilcisi Ergün Olgun, New York temasları kapsamında, 21 Eylül tarihinde Almanya Federal Dışişleri Bakanlığı Siyasi Direktörü Tjorven Bellman, 22 Eylül tarihinde ise Fransa Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi Nathalie Broadhurst Estival ile görüştü.
Görüşmelerde bölgesel gelişmeler yanında Kıbrıs konusuna dair istişarelerde bulunuldu.
Görüşmelerde Güven Yaratıcı Önlemler ve İki Taraflı Teknik Komiteler Koordinatörü Güneş Onar da yer aldı.