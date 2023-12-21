Özel Temsilci Güneş Onar’dan TAK’a kutlama

Cumhurbaşkanı Tatar’ın Özel Temsilcisi Güneş Onar, Türk Ajansı Kıbrıs’ın kuruluş yoldönümünü kutladı.

Kurum Müdürü Fehmi Gürdallı’ya kutlama mesajı gönderen Güneş Onar, “Mücadele ve direnişimizin sembollerinden TAK’a daha nice 50 yıllar dilerim”

Dedi

İşte o mesaj:

Kiymetli Kurum Müdürü

Değerli dost Fehmi Gürdallı

Halkımızın güvenilir haber alma hakkını, enformasyon çağının gerekleriyle uyumlu, en etkin şekilde karşılayan Türk Ajans Kıbrıs’ın 50. yaşını kutlar, size ve tüm çalışma arkadaşlarınıza kuruma koymakta olduğunuz katkılardan dolayı müteşekkir olduğumu ifade etmek isterim.

Hiç kuşkum yok ki 50. yaşınızda da Halkımızı en net şekilde bilgilendirmeyi sürdürecek, aynı zamanda ülkemize dair haberlerin dünyaya ulaştırılması çabalarınızı da arttırarak devam ettireceksiniz.

Mücadele ve direnişimizin sembollerinden TAK’a daha nice 50 yıllar dilerim.