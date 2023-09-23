Özel Temsilci Olgun, New York temasları kapsamında Bellman ve Estival ile görüştü
23/09/2023
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Özel Temsilcisi Ergün Olgun, New York'ta Almanya Federal Dışişleri Bakanlığı Siyasi Direktörü Tjorven Bellman ve Fransa Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi Nathalie Broadhurst Estival ile görüştü.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklama göre, görüşmelerde bölgesel gelişmeler yanında Kıbrıs konusuna dair istişarelerde bulunuldu.
Görüşmelerde Güven Yaratıcı Önlemler ve İki Taraflı Teknik Komiteler Koordinatörü Güneş Onar da yer aldı.