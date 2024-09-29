Özel Temsilci Onar, BM temaslarını böyle özetledi

Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Güneş Onar, Birleşmiş Milletler temaslarını sosyal medya hesabından paylaşarak özetledi.

Paylaşım şu şekilde;

Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’ın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’le dün yapmış olduğu görüşmenin, ki ben de çalışma arkadaşlarımla birlikte kendisine eşlik ettim, ardından tamamlanan temaslarımızın ertesinde başlayan yorucu yolculuğumuzun ilk ayağı olan İstanbul için alçalmaya başlıyoruz. Bir aksilik olmazsa saat 20.00 gibi memlekette olacağız.

Yoğun temaslarımız kapsamında:

1. Rusya Federasyonu’nun BM nezdindeki Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi Anna Evstigneeva

2. ABD’nin BM nezdindeki Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi Robert A. Wood

BM Güvenlik Konseyi Geçici Üyelerinden;

3. İsviçre’nin BM nezdindeki Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi Adrian Dominik Hauri

4. Mozambik’in BM nezdindeki Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi Domingos Estêvão Fernandes

5. Fransa’nın BM nezdindeki Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi Jay Dharmadhikari

6. Almanya Federal Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müdürü Günter Sautter

7. BM Genel Sekreteri’nin Avrupa, Orta Asya ve Amerikalar’dan sorumlu Yardımcısı Miroslav Jenca ve

8. Birleşik Krallık’ın BM nezdindeki Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi James Kariuki İle görüştük.

Görüşmelerimiz yanında, yıllardır çeşitli vesilelerle devletimizi temsil etmek üzere geldiğimiz BM merkezinde hatıra fotoğrafı da çekmeyi ihmal etmedik.