Özel Temsilciler Perşembe ara bölgede buluşuyor

ÖZEL HABER

Cunhurbaşkanı Özel Temsilcisi Güneş Onar ile Rum Müzakereci Menelaos Menelaou, Perşembe saat 11.00’de bir araya geliyor

Sözkonusu toplantı, 20 Ocak’ta yapılan liderler görüşmesinde anlaşılmıştı.

Liderlerin de gelecek hafta görüşmeleri planlanıyor.

Onar ve Menelaou’nun, liderlerin Yapmaları öngörülen görüşmesi için tarih ve saat da dahil detayları ele alması bekleniyor.

Hatırlanacağı üzere 20 Ocak’taki görüşmede Liderler, 10 Şubat’ta adaya gelecek olan BM Genel Sekreteri’nin Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Rosemary DiCarlo’nun ziyareti öncesi yeniden bir araya gelme konusunda uzlaşmışlardı.