Özellikle bu 4 burç tam bir sır küpü

Burçlar bize belirli özellikler verir ve bunların arasında sessiz, gizemli olmak da vardır. Sessizlik güçlü bir ifadedir; iletişimi kesmek bazen bir kişinin söyleyebileceği en gürültülü şey olabilir. Aklından geçenleri asla söylemeyen ya da sadece gözlerini kırpıp size hayalet gibi davranan bu kişiler için gizlilik aynı zaman da yüzleşmeden, sorumluluktan da kaçınmanın bir yoludur.

TERAZİ

Terazi bir partneriniz varsa söylediği, düşündüğü ve istediği şeylerden dışlanacağınızdan emin olabilirsiniz. Kimsenin Terazi burcundan daha fazla saklayacağı bir şey yoktur. Ancak bu sessizliği yalnızca bir mahremiyet ihtiyacından değildir aynı zamanda karşı tarafın isteklerini de görmezden gelirler.

Terazi son derece bağımsızdır ve ne pahasına olursa olsun sınırlarını koruma ihtiyacı hisseder. Ancak bu nedenle onları tam anlamıyla tanımak da mümkün değildir. Eylemlerinden asla sorumlu tutulmak zorunda kalmadan, yalnız olmayı tercih ederler.

YAY

Yay burçlarının hayatına müdahale etmeye çalışırsanız ters yüzleriyle karşılaşırsınız. Aslında onları soğuk ve sessiz yapan şey, kendilerine yalan söylendiği veya ihanete uğradığı fikridir. Umursamaz, konuşkan, bu burç yanlış bir şey yaptığınızdan şüphelenilirse, sizi tamamen görmezden gelecektir.

Bu insanlar o kadar acımasızdır ki, dayanılması oldukça zor olabilir. En ufak bir hata yaptığınızı düşündüğünüzde geri dönüşü olmayan bir şekilde sizi hayatınızdan çıkarırlar.

KOVA

Sinsi ve sessiz Kova burçları her zaman planlar yapar. Bu insanlara fazla yaklaşmaya çalışmamanız daha doğru olavaktır. Sessizlikleri Kovalar ile aranızda koruyucu bir kalkan görevi görecektir. Bu burçtaki burçlar sessiz olmalarının yanında sinsidirler. Konuşulan sözlerde güç bulamazlar; aslında, kim olduklarından uzaklaştığını hissediyorlar.

Ancak bu kendilerini ifade edemeyecekleri anlamına gelmez. Özellikle yazma konusunda oldukça hünerlidirler ve gizli düşüncelerini, sözle yapılacağının aksine çok daha keskin bir şekilde ifade edebilirler. Kova burcunun sessizliği hayra işaret değildir, planladıkları, tasarladıkları ve hazırlandıkları anlamına gelir. Özellikle "sessiz moda" geçtiklerinde onlara güvenilmemelidir.

AKREP

Dışarıdan oldukça havalı tavırları ve kimseye ihtiyacım yok hallderi diğer bireylere oldukça acımasız gelebilir. Akrepler, gerçek güçlerinin paylaştıklarında veya bahsettiklerinde değil, sakladıklarında olduğunu bilirler.

Akrep yapı olarak sessiz değildir, ancak doğal olarak çekingendir ve güce açlardır. Ancak sessiz bir tavır takındıklarında bunun karşı tarafa nasıl etki ettiğini görürler ve zaman zaman üstünlük kurmak için bu yöntemi kullanabilirler.

Bu habere tepkiniz:



08/12/2022 19:49